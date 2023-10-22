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16:41, 22 октября 2023 года

ФК «Орёл» упустили шанс стать чемпионами

Орловские футболисты вышли против ФК «Металлург-Оскол».


22 октября на центральном стадионе Орла, в 14:00 состоялась встреча ФК «Орёл» и ФК « Металлург - Оскол». Уже в первом тайме на 11 минуте, наши футболисты пропустили гол от соперников из Старого Оскола. А после остались в меньшинстве после удаления Евгения Рагулькина, который показал отличные результаты в прошлом матче.

Наши футболисты уже завоевали право на выход в профессиональную лигу, став обладателями кубка ССФ «Центр». На этот раз матч завершился со счётом 0:1. Теперь ФК «Орёл» сможет побороться лишь за серебряные медали. Борьба будет уже со знакомым соперником «Локомотивом» из Лисок.


Александра Бахтина
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