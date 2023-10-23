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3:00, 23 октября 2023 года Орловцам рассказали, можно ли оплатить маткапиталом учебу в автошколе Главное — у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность.





Материнский капитал можно потратить на образование ребёнка, в том числе на его учёбу в автошколе. Главное — у организации должна быть лицензия на образовательную деятельность. Об этом сообщил портал, объясняем рф.



Можно оплатить маткапиталом учёбу любого ребёнка или нескольких детей в семье. Тратить эти деньги на автошколу можно, когда малышу, на которого их выдали, исполнилось три года. Тому, кто будет учиться, не должно быть больше 25 лет.



Заявление на оплату можно подать через «Госуслуги» либо лично в Соцфонде или МФЦ.





Александра Бахтина



