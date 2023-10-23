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1:30, 23 октября 2023 года Стало известно, считается ли семья многодетной, если старший уже совершеннолетний Каждый регион сам определяет, какие семьи считать многодетными.





Стало известно, считается ли семья многодетной, если старшему из троих детей исполнилось 18 лет? Каждый регион сам определяет, какие семьи считать многодетными. Но почти везде обязательное условие — наличие трех несовершеннолетних детей.



Как сообщает портал, объясняем рф, если старшему из них исполнилось 18 лет и он обучается в вузе очно, семья продолжает считаться многодетной до его 23-летия.





Александра Бахтина



