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8:30, 23 октября 2023 года Управление Россельхознадзора провело почти 400 контрольных проверок Это помогло обнаружить 2,5 тысяч сортов не включенных в Госреестр.





В этом году управление Россельхознадзора провело почти 400 контрольных проверок. Отследили соответствие качества почти 23 тысяч сортов семян сельскохозяйственных растений, в том числе пакетизированные и саженцы.



Это помогло обнаружить 2,5 тысяч сортов не включенных в Госреестр. 6 тонн семян записали в нарушители из-за несоответствия требованиям документов. Исследовали и семена на наличие ГМО, в этом направлении положительных проб не было.





Александра Бахтина



