Журналист ГТРК "Орел" Игорь Свеженцев презентовал патриотическую повесть
В центре внимания оказалась история тренера Валериана Соломатина.
С киноэкрана - на книжные страницы. Вслед за картиной "Марсельеза для русского героя" журналист ГТРК "Орёл" Игорь Свеженцев презентовал патриотическую повесть.
В центре внимания оказалась история легендарного тренера Валериана Соломатина. За его плечами 4 дерзких побега из немецкого плена. Он возглавил французское сопротивление и стал успешным наставником, воспитав 17 мастеров спорта.