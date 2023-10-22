Главная » Новости



16:00, 22 октября 2023 года Воспитанники Мценского детского дома познакомились с духовной историей местного храма Ребят пригласили на экскурсию в Свято-Троицкий храм города Мценска.



Фото: Орловская митрополия

Воспитанники Мценского дошкольного детского дома посетили Свято-Троицкий храм города Мценска. Священник Александр Мележеев провел для ребят экскурсию по храму.



Юным гостям рассказали о внутреннем устройстве Троицкой церкви, познакомил с иконами и настенными росписями. Также воспитанники детского дома смогли подняться на клирос.



Как сообщили в Орловской митрополии, ребятам экскурсия настолько понравилась, что теперь они пообещали прийти в Троицкий храм на богослужение.



В завершение встречи иерей Александр Мележеев призвал юных гостей уважать друг друга и проявлять милосердие.





Александра Бахтина



