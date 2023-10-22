Воспитанники Мценского детского дома познакомились с духовной историей местного храма

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16:00, 22 октября 2023 года
Воспитанники Мценского детского дома познакомились с духовной историей местного храмаРебят пригласили на экскурсию в Свято-Троицкий храм города Мценска.
Фото: Орловская митрополия
Воспитанники Мценского дошкольного детского дома посетили Свято-Троицкий храм города Мценска. Священник Александр Мележеев провел для ребят экскурсию по храму.
Юным гостям рассказали о внутреннем устройстве Троицкой церкви, познакомил с иконами и настенными росписями. Также воспитанники детского дома смогли подняться на клирос.
Как сообщили в Орловской митрополии, ребятам экскурсия настолько понравилась, что теперь они пообещали прийти в Троицкий храм на богослужение.
В завершение встречи иерей Александр Мележеев призвал юных гостей уважать друг друга и проявлять милосердие.
Александра Бахтина
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