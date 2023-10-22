В Залегощенском районе посадили 1000 елей и сосен

В Орловской области проводилась акция "Сохраним Лес".
Фото: Пресс-служба областного правительства
На этой неделе Всероссийская акция «Сохраним лес» проводилась в Залегощенском районе Орловской области. В ней приняли участие коллективы Ломецкого лесничества и Ломецкой средней общеобразовательной школы.
Школьники и взрослые посадили 750 елей и 250 сосен. Как сообщили в Управлении лесами Орловской области, влажность почвы и температура воздуха благоприятствовали посадке, а установившаяся прохладная погода дает дополнительные гарантии хорошей приживаемости растений.