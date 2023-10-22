воскресенье 22.10.2023 15:46:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

14:00, 22 октября 2023 года

Жителю Свердловского района соцконтракт помог открыть автосервис

О соцконтракте Евгений Балашов узнал из социальных сетей.


Мысль об открытии автосервиса у Евгения Балашова была давно. В прошлом году он составил бизнес-план, собрал необходимый пакет документов и стал обладателем 250 тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе местного правительства, как говорит Евгений, для автомобильного бизнеса деньги небольшие, но и они здорово помогли. Он приобрёл автоподъемник, стягиватель пружин, кран для снятия и установки двигателя, оборудование для замены масла, а также необходимые инструменты.

Зарегистрировавшись в налоговой службе в качестве самозанятого, Евгений Балашов ежемесячно представляет отчеты о своей деятельности.
Останавливаться на достигнутом не собирается. Недавно его брат Сергей тоже заключил соцконтракт - на полученные средства откроет шиномонтажную мастерскую. В будущем братья планируют объединить и расширить бизнес общими усилиями.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.