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14:00, 22 октября 2023 года Жителю Свердловского района соцконтракт помог открыть автосервис О соцконтракте Евгений Балашов узнал из социальных сетей.





Мысль об открытии автосервиса у Евгения Балашова была давно. В прошлом году он составил бизнес-план, собрал необходимый пакет документов и стал обладателем 250 тысяч рублей.



Об этом рассказали в пресс-службе местного правительства, как говорит Евгений, для автомобильного бизнеса деньги небольшие, но и они здорово помогли. Он приобрёл автоподъемник, стягиватель пружин, кран для снятия и установки двигателя, оборудование для замены масла, а также необходимые инструменты.



Зарегистрировавшись в налоговой службе в качестве самозанятого, Евгений Балашов ежемесячно представляет отчеты о своей деятельности.

Останавливаться на достигнутом не собирается. Недавно его брат Сергей тоже заключил соцконтракт - на полученные средства откроет шиномонтажную мастерскую. В будущем братья планируют объединить и расширить бизнес общими усилиями.





Александра Бахтина



