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13:00, 22 октября 2023 года Орловцев приглашают принять участие в новом сезоне «Ну-ка, все вместе! Хором!» Участники проекта — лучшие хоры России и зарубежных стран.





В 2023 году в Москве готовится продолжение международного телевизионного совместного проекта. «Ну-ка, все вместе! Хором!» - это телевизионное шоу, в котором лучшие хоровые коллективы демонстрируют свои уникальные вокальные навыки, а их выступление оценивают 100 музыкальных экспертов.



Приглашают руководителей хоров и коллективов желающих принять участие в новом сезоне и достойно представить Орловскую область. Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, съемки проекта запланированы на базе киноконцерна «Мосфильм» в период с 6 декабря по 25 декабря 2023 г. Заявки необходимо прислать не позднее 25 октября 2023 г. по email: Artsybusheva@gmail.com



Победитель проекта получает большой денежный приз!

В 2023 году в Москве готовится продолжение международного телевизионного совместного проекта. «Ну-ка, все вместе! Хором!» - это телевизионное шоу, в котором лучшие хоровые коллективы демонстрируют свои уникальные вокальные навыки, а их выступление оценивают 100 музыкальных экспертов.



Приглашают руководителей хоров и коллективов желающих принять участие в новом сезоне и достойно представить Орловскую область. Как сообщает Орловский областной центр народного творчества, съемки проекта запланированы на базе киноконцерна «Мосфильм» в период с 6 декабря по 25 декабря 2023 г. Заявки необходимо прислать не позднее 25 октября 2023 г. по email: Artsybusheva@gmail.com



Победитель проекта получает большой денежный приз!





Александра Бахтина



