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12:00, 22 октября 2023 года

Жители новых регионов уже получили свидетельство на авто и заменили права

Уже более 1 миллиона заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции новых регионов.


Водители проживающие на территориях новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей активно меняют документы и номера на автомобилях.

Уже 1 миллион заявителей обратились в подразделения Госавтоинспекции в новых российских регионах. Из них порядка 720 тысяч, подготовили необходимые документы и получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

Как сообщает, пресс-центр МВД России, до 1 января 2026 года, водители смогут получить документы и обменять номерные знаки, без сдачи экзаменов, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур. К тому же жителям новых регион не нужно оплачивать государственную пошлину.


Александра Бахтина
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