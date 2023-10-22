Орловский студент получил грант на реализацию своего проекта
Владислав Гусаков получил поддержку в 1 миллион рублей.
Студент ОГУ имени И.С. Тургенева стал одним из победителей программы «Студенческий стартап» и получил грант 1 млн рублей. Владислав будущий врач-невролог, представил проект «Разработка и производство трехмерных анатомических моделей органов человека и силиконовых анатомо-хирургических тренажеров для обучающихся». Эта инициатива поможет улучшить качество обучения студентов и развитие медицинских навыков.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла",средства гранта студент планирует направить на закупку дорогостоящего оборудования и необходимых материалов, на оснащение производства.