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10:00, 22 октября 2023 года Андрей Клычков обсудил итоги реализации партийной "Программы Победы" Состоялось большое политическое событие – октябрьский Пленум ЦК КПРФ.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ. Большое политическое событие состоялось в Подмосковье. Андрей Клычков рассказал о выполненных задачах, итогах реализации партийной «Программы победы», предложенной земляком Геннадием Зюгановым.



"Так, одним из результатов «Программы победы» стали итоги выборов Губернатора Орловской области в сентябре этого года. КПРФ получила мандат доверия, который выразился в убедительных процентах и явке, очень близких к итогам выборов 2018 года. Уверен – это высокая оценка итогов пройденного пути и реальной работы коммунистов в регионе." - сообщил глава региона.



Андрей Клычков так же поблагодарил Геннадия Зюганова и партию за поддержку нашего региона. А еще обратили внимание на успехи экономического развития Орловщины.



"За прошедшие годы нам удалось достичь увеличения в 1,6 раз валового регионального продукта. Инвестиции в основной капитал выросли в 1,4 раза. В экономику региона привлечено более 300 млрд рублей инвестиций, открыты 50 новых предприятий, создано 14 тысяч новых рабочих мест" - рассказал Андрей Клычков.



Помимо этого, глава региона упомянул и агропромышленный комплекс, назвав его отдельной гордостью.



"Объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 2,4 раза. Каждый год наши аграрии ставят новые рекорды урожайности. Среди самых масштабных проектов – создание в регионе Национального центра семеноводства, проект которого получил одобрение на высшем уровне." - отметил губернатор.



Еще на Пленуме говорили о развитии промышленности, росте среднемесячной заработной платы, ремонте автомобильных дорог, реконструкции аэропорта «Южный». Об этом рассказал глава региона в социальных сетях.





Александра Бахтина



