Постановление о проведении интеллектуальной игры подписал мэр Юрий Парахин.
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Мэр областной столицы Юрий Парахин постановил провести интеллектуальную игру "Брейн-Ринг". Она состоится 20 ноября 2023 года в областной библиотеке имени Бунина. Начало запланировано на 10.00.
В мероприятии примут участие команды вузов, техникумов и колледжей, а также представители общественных организаций. В составе каждой должно быть пять человек, сказано в постановлении главы города Орла.
Мероприятие проведут в три этапа. Первый – прием заявок с 8 по 15 ноября, второй – проведение игры, и третий – подведение итогов. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра.