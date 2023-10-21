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18:00, 21 октября 2023 года В Орле пройдет "Брейн-Ринг" Постановление о проведении интеллектуальной игры подписал мэр Юрий Парахин.



Фото: архив

Мэр областной столицы Юрий Парахин постановил провести интеллектуальную игру "Брейн-Ринг". Она состоится 20 ноября 2023 года в областной библиотеке имени Бунина. Начало запланировано на 10.00.



В мероприятии примут участие команды вузов, техникумов и колледжей, а также представители общественных организаций. В составе каждой должно быть пять человек, сказано в постановлении главы города Орла.



Мероприятие проведут в три этапа. Первый – прием заявок с 8 по 15 ноября, второй – проведение игры, и третий – подведение итогов. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя мэра.



(12+)









Сергей Силаев



