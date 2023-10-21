Орловские бизнесмены получили больше миллиарда рублей под гарантии
Число получателей государственной поддержки в регионе увеличилось.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Орловский гарантийный фонд с начала 2023 года предоставил 1,1 миллиарда рублей 213 предприятиям. Это позволило 2,3 миллиарда рублей кредитных средств.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поддержка выросла в три раза, а число ее получателей – в два. Поручительство гарантийного фонда позволяет банкам снижать ставку по кредиту.
Воспользоваться господдержкой могут и начинающие предприниматели. Работа проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".