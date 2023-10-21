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17:00, 21 октября 2023 года Орловские бизнесмены получили больше миллиарда рублей под гарантии Число получателей государственной поддержки в регионе увеличилось.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловский гарантийный фонд с начала 2023 года предоставил 1,1 миллиарда рублей 213 предприятиям. Это позволило 2,3 миллиарда рублей кредитных средств.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поддержка выросла в три раза, а число ее получателей – в два. Поручительство гарантийного фонда позволяет банкам снижать ставку по кредиту.



Воспользоваться господдержкой могут и начинающие предприниматели. Работа проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".





Сергей Силаев



