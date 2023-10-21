В Малоархангельске продолжают благоустраивать "Бирюзу"
Грант в размере 70 миллионов был получен после победы города в конкурсе Минстроя.
Фото: администрация Малоархангельского района
В Малоархангельске продолжается работа по благоустройству общественной территории "Бирюза". Подрядчик монтирует террасу, обустраивает тротуары, устанавливает освещение. Также рабочие монтируют малые архитектурные формы.
В рамках проекта "Бирюза" планируется на площади в пять гектаров обустроить дорожки с плиткой, установить освещение и диванчики для отдыха. Приведут в порядок и местный пруд, сообщили в пресс-службе правительства региона.
– Комфорт среды проживания - это важный фактор качества жизни жителей и один из основных приоритетов нашей общей работы на Орловщине, - отметил глава региона Андрей Клычков.