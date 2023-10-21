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16:00, 21 октября 2023 года В Малоархангельске продолжают благоустраивать "Бирюзу" Грант в размере 70 миллионов был получен после победы города в конкурсе Минстроя.



Фото: администрация Малоархангельского района

В Малоархангельске продолжается работа по благоустройству общественной территории "Бирюза". Подрядчик монтирует террасу, обустраивает тротуары, устанавливает освещение. Также рабочие монтируют малые архитектурные формы.



В рамках проекта "Бирюза" планируется на площади в пять гектаров обустроить дорожки с плиткой, установить освещение и диванчики для отдыха. Приведут в порядок и местный пруд, сообщили в пресс-службе правительства региона.



– Комфорт среды проживания - это важный фактор качества жизни жителей и один из основных приоритетов нашей общей работы на Орловщине, - отметил глава региона Андрей Клычков.











Сергей Силаев



