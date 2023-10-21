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15:00, 21 октября 2023 года В Орле посадили деревья в память о погибших бойцах СВО В акции "Сад памяти" приняли участие более 300 человек.



Фото: пресс-служба правительства региона

В парке Победы Орла посадили 25 саженцев липы 21 октября. Также в честь погибших бойцов установлены именные таблички. В акции поучаствовали заместитель губернатора в правительстве по социальной политике Олег Ревякин, председатель облсовета Леонид Музалевский, сенатор Вадим Соколов, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, митрополит Орловский и Болховский Тихон, семьи погибших участников СВО, волонтеры, студенты и жители Орла.



– Орловская земля рождала и рождает людей, способных на подвиг. Сегодня это наглядно показывают наши земляки, защищающие русскую землю от нацизма. Слова благодарности и низкий поклон всем семьям, близким и родным тех ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО. Помощь, которую мы оказываем бойцам на передовой, еще больше сплачивает нас и делает сильнее. Чтобы устоять нам обязательно надо быть вместе, - отметил заместитель губернатора в правительстве Олег Ревякин.



Перед орловцами также выступили вдова погибшего рядового Сергея Жакова и участник СВО Андрей Верижников. Память бойцов почтили минутой молчания.





Сергей Силаев



