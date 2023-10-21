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14:00, 21 октября 2023 года

Столичные музеи представят экспонаты на орловском фестивале "Записки Охотника"

Мероприятие пройдет в 2024 году.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В следующем году традиционный охотничий фестиваль "Записки охотника" в пятый раз пройдет на базе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". Мероприятие ежегодно проводится в первую субботу сентября. Участниками становятся более трех тысяч человек.

По информации пресс-службы правительства региона, в программе мероприятия будет реконструкция дворянской охоты, выступления наездников, выставки подсадных уток и охотничьих собак, мастер-классы по приготовлению блюд "охотничьей" кухни, конные прогулки. В 2024 году программа мероприятия будет существенно расширена.

Директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин сообщил, что в тематическую экспозицию "Какую хандру не прогонит охота" войдут не только уникальные предметы охотничьего снаряжения, но и экспонаты столичных музеев. Она будет посвящена разным видам охоты.


Сергей Силаев
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