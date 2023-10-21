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12:00, 21 октября 2023 года Бюджет Орловской области на 2024 год утвердят 27 октября На эту дату назначена сессия облсовета.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Определена повестка 25-го заседания Орловского областного совета народных депутатов. Парламентарии рассмотрят ряд вопросов, в том числе законопроект в первом чтении об областном бюджете на 2024 год. Предварительно бюджет сформирован с ростом по доходам на пять миллиардов рублей, а по расходам – на 4,5 миллиарда.



Также на сессии народные избранники внесут изменения в устав региона – должность первого заместителя Губернатора Орловской области – руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области разобьют на две новые должности:



- заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по внутренней политике, представитель Губернатора Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов;

- руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.



Депутаты также планируют обсудить законы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, медучреждений и районов региона. Ряд инициатив выдвинуты главой региона Андреем Клычковым и председателем облсовета Леонидом Музалевским.





Сергей Силаев



