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12:00, 21 октября 2023 года

Бюджет Орловской области на 2024 год утвердят 27 октября

На эту дату назначена сессия облсовета.

Фото: сайт "Вести-Орел"

Определена повестка 25-го заседания Орловского областного совета народных депутатов. Парламентарии рассмотрят ряд вопросов, в том числе законопроект в первом чтении об областном бюджете на 2024 год. Предварительно бюджет сформирован с ростом по доходам на пять миллиардов рублей, а по расходам – на 4,5 миллиарда.

Также на сессии народные избранники внесут изменения в устав региона – должность первого заместителя Губернатора Орловской области – руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области разобьют на две новые должности: 

- заместитель Губернатора Орловской области в Правительстве Орловской области по внутренней политике, представитель Губернатора Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов;
- руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.

Депутаты также планируют обсудить законы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, медучреждений и районов региона. Ряд инициатив выдвинуты главой региона Андреем Клычковым и председателем облсовета Леонидом Музалевским.


Сергей Силаев
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