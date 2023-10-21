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13:00, 21 октября 2023 года В деревне Орловской области обновят двор за миллион рублей Благоустройство запланировано на 2024 год.



Фото из архива

Администрация Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области ищет подрядчика на благоустройство двора в деревне Брагино. Территория расположена на улице Новая, 2. Информация опубликована на портале "Госзакупки".



Заявки можно подавать до 27 октября. Начальная цена контракта – 1,079 миллиона рублей. По планам работы должны начаться 1 апреля 2024 года, а завершиться – 11 сентября.



Подрядчик должен гарантировать заказчику эксплуатацию двора без недостатков на протяжении гарантийного срока. Гарантия на выполненные работы составляет три года.





Сергей Силаев



