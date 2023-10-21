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8:00, 21 октября 2023 года Орловщина вошла в десятку регионов ЦФО по доходам населения Область заняла восьмое место.



Фото: скриншот с сайта "riarating.ru"

Эксперты РИА опубликовали рейтинг доходов населения в 2023 году. Так, орловский регион занял восьмое место в Центральном федеральном округе и 33 место в стране по соотношению среднедушевых доходов стоимости продуктового набора.



Согласно данным экспертов, среднедушевые доходы орловцев во втором квартале 2023 года составили 36,7 тысячи рублей. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Среднего дохода в Орловской области хватает более чем на два фиксированных набора товаров и услуг – 2.08.



В разрезе ЦФО первую строчку занял московский регион, вторую – Московская область, а третью – Белгородская. В нижней части рейтинга расположилась Владимирская область с показателем 1,8.





Сергей Силаев



