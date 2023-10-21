суббота 21.10.2023 09:22:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

8:00, 21 октября 2023 года

Орловщина вошла в десятку регионов ЦФО по доходам населения

Область заняла восьмое место.

Фото: скриншот с сайта "riarating.ru"

Эксперты РИА опубликовали рейтинг доходов населения в 2023 году. Так, орловский регион занял восьмое место в Центральном федеральном округе и 33 место в стране по соотношению среднедушевых доходов стоимости продуктового набора.

Согласно данным экспертов, среднедушевые доходы орловцев во втором квартале 2023 года составили 36,7 тысячи рублей. Этот показатель увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Среднего дохода в Орловской области хватает более чем на два фиксированных набора товаров и услуг – 2.08.

В разрезе ЦФО первую строчку занял московский регион, вторую – Московская область, а третью – Белгородская. В нижней части рейтинга расположилась Владимирская область с показателем 1,8.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.