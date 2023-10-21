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7:00, 21 октября 2023 года Орловские спортсмены получили 18 наград на турнире по спортивной борьбе Соревнования проходили в Курске.



Фото: "ProSport57"

В Курске завершился турнир по спортивной борьбе грэпплинг, участниками которого стали порядка 120 человек. На соревнования съехались представители Орла, Курска, Белгорода, Липецка и других городов России. Орловский регион представляли спортсмены из Орла и Хомутово.



По информации пресс-службы областного правительства, наши борцы завоевали шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Золото привезли Артем Закарян, Матвей Баюшкин, Никита Збиняков, Егор Полынкин, Антон Сапунов, Кирилл Агуров.



"Серебро" завоевали Георгий Казаченко, Лаврент Оганесян, Глеб Новиков, Матвей Баюшкин, Давид Карапетян. Бронзовые медали вручили Дмитрию Пономареву, Никите Ракову, Глебу Ворапаеву, Матвею Морозову, Дмитрию Кондрашову, Ивану Мякоткину и Ивану Демичеву.





Сергей Силаев



