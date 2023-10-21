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5:00, 21 октября 2023 года Бюджет Орла получил от сдачи рекламных мест более 16 миллионов рублей В то же время незаконные конструкции продолжают демонтировать.



Фото из архива

На заседании профильного комитета Орловского горсовета депутаты рассмотрели вопрос о рекламных конструкциях на улицах Орла. В схеме размещения областной столицы таких точек - 347.



Заместитель мэра города Орла Алексей Степанов отметил, что сейчас старые конструкции меняют на новые светодиодные экраны. Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов призвал городскую администрацию при установке экранов учитывать и мнение жителей домов, находящихся по близости.



Депутат Юрий Грачев поинтересовался экономическим результатом от принятого в январе 2023 года решения поддержки рекламного бизнеса с учетом ситуации в экономике. Тогда ежемесячные платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций были снижены на 25%.



– Долгов стало меньше. Длительные договоры, как правило, не расторгаются, уходят только краткосрочные, где с аукциона уже была завышена цена, - отметил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.



За год в бюджет Орла от сдачи рекламных мест планируется получить 17, 75 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября получено 16, 35 миллиона.





Сергей Силаев



