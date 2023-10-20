В Орловской области ввели карантин из-за сорняка

Фитосанитарная зона установлена на территории Малоархангельского района.
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В Малоархангельском районе обнаружили очаг сорного растения – повилики. В соответствии с законодательством, управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установлена карантинная зона по повилике на нескольких земельных участках.
Владельцы земель получили программы по локализации очага и ликвидации сорняка. Общая площадь карантинной зоны составила более 600 гектаров, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.