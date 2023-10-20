Работники УФК по Орловской области передали на фронт УАЗ
Автомобиль отправился "за ленточку" 20 октября.
Фото: Леонид Музалевский
Коллектив управления федерального казначейства по Орловской области поблагодарили спикер областного Совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин и руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.
- Нашим бойцам сейчас нелегко и своими действиями мы будем поддерживать их, оказывая всю возможную помощь для достижения общей победы, - сказал председатель регионального парламента.
Жители Орловщины активно помогают бойцам СВО. За линию фронта они отправили уже более 1300 тонн гуманитарных грузов.