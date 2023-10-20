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19:30, 20 октября 2023 года Работники УФК по Орловской области передали на фронт УАЗ Автомобиль отправился "за ленточку" 20 октября.



Фото: Леонид Музалевский

Коллектив управления федерального казначейства по Орловской области поблагодарили спикер областного Совета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин и руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов.



- Нашим бойцам сейчас нелегко и своими действиями мы будем поддерживать их, оказывая всю возможную помощь для достижения общей победы, - сказал председатель регионального парламента.



Жители Орловщины активно помогают бойцам СВО. За линию фронта они отправили уже более 1300 тонн гуманитарных грузов.





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