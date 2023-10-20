Главная » Новости



19:00, 20 октября 2023 года Выставка "Мой адрес всегда: Тула" работает в Орле Экспозиция открылась в литературном музее имени Тургенева.





На выставке орловцы могут познакомиться с историей города-героя Тулы и посмотреть на копии личных вещей, которыми пользовался русский писатель Лев Николаевич Толстой. Идея создать "Тулу в миниатюре" возникла еще в 2021 - в год векового юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна".



Свое путешествие по городам России выставка начала в 2022. Экспозиция уже посетила Липецк и Калиниград , третьей точкой стал Орел. Подробности – в сюжете Юлии Опанасюк.



А сейчас о том, как можно оказаться не выезжая из Орла. "Мой адрес всегда Тула" , выставка с таким названием открылась в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева . В ней можно познакомиться с историей города - героя Тула и посмотреть копии личных вещей, которыми пользовался великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. На открытии присутствовала наша съемочная группа.

(0+)



(0+)





Юлия Опанасюк



