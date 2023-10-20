пятница 20.10.2023 20:00:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

19:00, 20 октября 2023 года

Выставка "Мой адрес всегда: Тула" работает в Орле

Экспозиция открылась в литературном музее имени Тургенева.


На выставке орловцы могут познакомиться с историей города-героя Тулы и посмотреть на копии личных вещей, которыми пользовался русский писатель Лев Николаевич Толстой. Идея создать "Тулу в миниатюре" возникла еще в 2021 - в год векового юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна".

Свое путешествие по городам России выставка начала в 2022. Экспозиция уже посетила Липецк и Калиниград , третьей точкой стал Орел. Подробности – в сюжете Юлии Опанасюк.

А сейчас о том, как можно оказаться не выезжая из Орла. "Мой адрес всегда Тула" , выставка с таким названием открылась в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева . В ней можно познакомиться с историей города - героя Тула и посмотреть копии личных вещей, которыми пользовался великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. На открытии присутствовала наша съемочная группа.

(0+)




Юлия Опанасюк
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.