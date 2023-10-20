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16:30, 20 октября 2023 года

В Совфеде подняли вопрос о выделении двух миллиардов рублей Орловской области

Деньги должны пойти в бюджет областной столицы.

Фото: Василий Иконников

Сенатор от Орловской области Василий Иконников 20 октября на заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям поднял перед министерством финансов вопрос об исполнении поручения президента РФ о выделении двух миллиардов рублей для региона. Дотация направлена на сбалансированность бюджета, а все средства должны поступить в бюджет Орла для минимизации долговой нагрузки.

Поручение президента РФ появилось в конце апреля 2023 года после обращения к нему губернатора Орловской области А.Е.Клычкова о выделении средств на помощь Орлу. Этот вопрос рассмотрят сегодня на совещании у министра финансов РФ, - написал сенатор Василий Иконников.

Трехсторонняя комиссия рассмотрела распределение по регионам более 80% трансферов в рамках бюджета на 2024-2026 годы. Оставшуюся часть сенаторы рассмотрят не раньше принятия Госдумой бюджета в первом чтении – после 26 октября.


Сергей Силаев
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