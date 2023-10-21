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3:00, 21 октября 2023 года Орловские вузы активно сдают макулатуру К всероссийской акции «БумБатл» присоединились студенты и преподаватели ОГУ имени Тургенева.



Фото: архив "Вести-Орел"

Вместе с учащимися гимназии №1 в пункты приема они принесли 50 килограммов макулатуры.



- Цель акции очень проста - мы боремся за защиту и сохранение экологии, уменьшая вырубку лесов и перерабатывая бумагу. Чем больше макулатуры соберем - тем больше деревьев сохраним, - рассказал представитель команды проекта Никита Карпов.



Присоединиться к "БумБатлу" может каждый. Для этого необходимо:

- сдать макулатуру в ближайший пункт приема, получить акт, в котором указано количество сданных килограмм, сделать фото сдачи;

- прислать акт на почту ресурсного центра добровольчества (rcd_ogu57@mail.ru), координатора всероссийской акции.





Вести-Орёл



