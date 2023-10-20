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18:30, 20 октября 2023 года

Орловец проведет в колонии 15 лет за покушение на убийство, кражу и уничтожение имущества

Преступления были совершены в мае 2020 года.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Следствие и суд установили, что в мае 2020 года житель Орловского муниципального округа находился состоянии алкогольного опьянения в деревне Овсянниково. После конфликта с женой, он поджег дом, в котором супруга находилась с маленьким ребенком, родителями и престарелым дедушкой, после чего скрылся с места преступления.

Смерть находившихся в доме людей не наступила по независящим от подсудимого обстоятельствам, поскольку возгорание было своевременно потушено прибывшими сотрудниками полиции, а находившиеся в квартире лица своевременно выведены из задымленных помещений, ввиду чего они остались живы, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Помимо этого, в мае 2020 года мужчина украл бытовую технику в квартире, где временно проживал, а затем продал ее через интернет. Теперь орловец отправится на 15 лет в колонию строгого режима.


Сергей Силаев
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