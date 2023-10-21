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1:30, 21 октября 2023 года Заниматься физкультурой и спортом станет проще Новый механизм выдачи справок предложил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Фото: архив "Вести-Орел"

Он считает, что для получения медицинского допуска посещение врача необязательно. Документ должнен быть доступен онлайн. Но только при условии, что человек не отлынивает от диспансеризаций и профосмотров.



- В 2024 году субъекты реализовали бы этот формат, и это было бы уже доступно населению как услуга - чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками, - подчеркнул министр.



На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Мурашко отметил, что в регионах России на финальном этапе находится внедрение единых информационных систем и искусственного интеллекта. Охвачены уже 78 субъектов страны.





Вести-Орёл



