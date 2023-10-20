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18:00, 20 октября 2023 года

В Орловской области назвали имена финалистов конкурса "Флагманы образования"

Полуфинал прошел в очном формате.

Фото: пресс-служба правительства региона

Завершился полуфинал профессионального конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соревнование среди орловцев состоялось на площадке образовательного центра "Созвездие Орла".

В полуфинале участвовали 16 человек, которые показали лучшие результаты на дистанционном этапе. Специалисты составили задания различных форматов, направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов.

По информации пресс-службы областного правительства, по итогам испытаний победителями стали учитель французского языка школы №37 Орла Ольга Захарова, учитель-дефектолог Русско-Бродской средней общеобразовательной школы Галина Костина и директор средней школы №2 Орла Ирина Самотолкина. Тройка лидеров поедет на финал в Москву в ноябре 2023 года.


Сергей Силаев
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