В Орловской области назвали имена финалистов конкурса "Флагманы образования"
Полуфинал прошел в очном формате.
Фото: пресс-служба правительства региона
Завершился полуфинал профессионального конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Соревнование среди орловцев состоялось на площадке образовательного центра "Созвездие Орла".
В полуфинале участвовали 16 человек, которые показали лучшие результаты на дистанционном этапе. Специалисты составили задания различных форматов, направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств конкурсантов.
По информации пресс-службы областного правительства, по итогам испытаний победителями стали учитель французского языка школы №37 Орла Ольга Захарова, учитель-дефектолог Русско-Бродской средней общеобразовательной школы Галина Костина и директор средней школы №2 Орла Ирина Самотолкина. Тройка лидеров поедет на финал в Москву в ноябре 2023 года.