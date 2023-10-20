В Болховском районе завершается благоустройство воинского захоронения
Мемориал находится в селе Середичи.
Фото: "Болховские куранты"
На объекте уложили тротуарную плитку, установили новые мемориальные плиты с именами павших красноармейцев, сделали скамейки, изготовили новую ограду. Об этом рассказал начальник отдела культуры, архивного дела и туризма райадминистрации Александр Маркин.
Также проведена реставрация памятника воину-освободителю и постамента под ним. Торжественное открытие обновленного воинского захоронения состоится 24 октября в 11.00, сообщает газета "Болховские куранты".