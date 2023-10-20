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15:30, 20 октября 2023 года В Орловской области будет больше мусорных баков В муниципальные образования будут переданы 124 новых контейнера.





Регоператором по обращению с ТКО УК «Зеленая Роща» в третьем квартале 2023 года закуплены новые контейнеры. Это уже третья подобная закупка в текущем году, ранее были приобретены еще 248 контейнеров. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", установить новые контейнеры планируют в Корсаковском, Шаблыкинском, Урицком, Свердловском, Новосильском, Новодеревеньковском, Ливенском, Залегощенском, Должанском районах, Орловском МО и в городах Ливны и Мценске.





Александра Бахтина



