В Орловской области будет больше мусорных баков

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15:30, 20 октября 2023 года
В Орловской области будет больше мусорных баковВ муниципальные образования будут переданы 124 новых контейнера.
Регоператором по обращению с ТКО УК «Зеленая Роща» в третьем квартале 2023 года закуплены новые контейнеры. Это уже третья подобная закупка в текущем году, ранее были приобретены еще 248 контейнеров.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", установить новые контейнеры планируют в Корсаковском, Шаблыкинском, Урицком, Свердловском, Новосильском, Новодеревеньковском, Ливенском, Залегощенском, Должанском районах, Орловском МО и в городах Ливны и Мценске.
Александра Бахтина