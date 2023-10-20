Орловские единороссы отправили посылку артиллеристам

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17:00, 20 октября 2023 года
Орловские единороссы отправили посылку артиллеристамГуманитарную помощь на фронт доставил первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.
Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"
Военным передали генераторы, утеплители, инструменты, теплые вещи и продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
В видеообращении бойцы поблагодарили орловцев, принявших участие в сборе груза.
- Земляки, спасибо большое за предоставленную помощь, она неоценима. Победа будет за нами!, - сказали они.
Вести-Орёл
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