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14:30, 20 октября 2023 года

В Северном районе Орла ощутили нехватку контейнерных площадок

Проблему обсудили на заседании депутатской группы горсовета 20 октября.

Фото: архив "Вести-Орел"

Всего в Северном районе расположено 68 контейнерных площадок: 37 - для жителей многоквартирных домов и 31 - для жителей частного сектора. Но только на 16 из них установлены бункеры объёмом 8 кубических метров. И всего шесть площадок оборудованы согласно санитарным нормам. В итоге жителям приходится складировать крупногабаритные отходы около подъездов, что приводит к образованию стихийных свалок во дворах многоэтажек.

Председатель орловского горсовета Василий Новиков предложил сделать в Северном районе еще как минимум 30 площадок для КГО. А депутаты  рекомендовали орловской мэрии провести работу с управляющими компаниями в части оборудования и содержания специальных площадок для крупногабаритного мусора.


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