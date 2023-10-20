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15:00, 20 октября 2023 года Орловские спортсмены приехали с медалями из Ижевска Награды они завоевали на первенстве России по пулевой стрельбе.



Фото: портал Орловской области

Как сообщает портал Орловской области, соревнования состоялись в городе Ижевске (Удмуртская Республика). В них участвовали более 500 стрелков в возрасте до 17 лет из 49 регионов России.



Орловская пара Дмитрий Семенчуков и Анастасия Цуканова завоевали серебряные медали в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров. Также Анастасия Цуканова стала обладательницей еще одной серебряной медали в личной дисциплине.





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