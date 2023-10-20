В Орле открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся на улице Рощинской.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", жители города смогут заниматься здесь легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом и футболом. Здание комплекса включает в себя раздевалки, душевые комнаты, тренерские кабинеты, помещения для организации проката лыж и спортивного инвентаря.



ФОКОТ полностью обеспечен необходимой инфраструктурой для тренировок спортсменов от любителей до сборных команд Орловской области. В свободное от подготовки спортсменов время комплекс будет доступен для проведения групповых и индивидуальных занятий для всех желающих.



Кроме того, на базе ФОКОТА мы планируем развивать близлежащую территорию Медведевского леса как спортивный лыжный кластер – в частности, построить современную лыжероллерную трассу.

Этот спортивный объект, как и многие другие, создан для приобщения к здоровому образу жизни населения, развития массовых видов спорта в нашем регионе.