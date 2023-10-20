В Орле открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

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14:00, 20 октября 2023 года
В Орле открыли физкультурно-оздоровительный комплексФизкультурно-оздоровительный комплекс открылся на улице Рощинской.
20 октября открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на ул. Рощинской в городе Орле. Он был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации. Стоимость работ составила более 75 млн рублей.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", жители города смогут заниматься здесь легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом и футболом. Здание комплекса включает в себя раздевалки, душевые комнаты, тренерские кабинеты, помещения для организации проката лыж и спортивного инвентаря.
ФОКОТ полностью обеспечен необходимой инфраструктурой для тренировок спортсменов от любителей до сборных команд Орловской области. В свободное от подготовки спортсменов время комплекс будет доступен для проведения групповых и индивидуальных занятий для всех желающих.
Кроме того, на базе ФОКОТА мы планируем развивать близлежащую территорию Медведевского леса как спортивный лыжный кластер – в частности, построить современную лыжероллерную трассу.
Этот спортивный объект, как и многие другие, создан для приобщения к здоровому образу жизни населения, развития массовых видов спорта в нашем регионе.
Александра Бахтина