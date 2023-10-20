пятница 20.10.2023 15:48:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

14:00, 20 октября 2023 года

В Орле открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся на улице Рощинской.


20 октября открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на ул. Рощинской в городе Орле. Он был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации. Стоимость работ составила более 75 млн рублей.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", жители города смогут заниматься здесь легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом и футболом. Здание комплекса включает в себя раздевалки, душевые комнаты, тренерские кабинеты, помещения для организации проката лыж и спортивного инвентаря.

ФОКОТ полностью обеспечен необходимой инфраструктурой для тренировок спортсменов от любителей до сборных команд Орловской области. В свободное от подготовки спортсменов время комплекс будет доступен для проведения групповых и индивидуальных занятий для всех желающих.

Кроме того, на базе ФОКОТА мы планируем развивать близлежащую территорию Медведевского леса как спортивный лыжный кластер – в частности, построить современную лыжероллерную трассу.
Этот спортивный объект, как и многие другие, создан для приобщения к здоровому образу жизни населения, развития массовых видов спорта в нашем регионе.



Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.