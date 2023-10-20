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12:07, 20 октября 2023 года Власти обсуждают новый статус магистратуры Магистратура должна стать профессиональным образованием, а не продолжением бакалавриата





Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки России) заявило, что ведёт обсуждение вопроса об изменении статуса магистратуры в Российской Федерации. По словам заместителя министра Дмитрия Афанасьева, магистратура должна стать профессиональным образованием, а не продолжением бакалавриата. «С названием – специализированное высшее образование – она должна базовую ступень углублять и специализировать», – пояснил он. Так же Афанасьев отметил, что магистратура – это не просто вторая ступень высшего образования, а отдельный уровень профессионального образования, который должен быть ориентирован на рынок труда и потребности работодателей. Магистратура должна давать студентам глубокие и узкоспециализированные знания и навыки, которые позволят им решать сложные профессиональные задачи. Для реализации этой идеи необходимо пересмотреть требования к программам магистратуры, а также критерии отбора и зачисления абитуриентов. По его словам, магистратура должна быть доступна не только для бакалавров, но и для специалистов и магистров других направлений. Необходимо продумать, чтобы Магистратура стала интересна и привлекательна для разных категорий студентов. Для этого надо сделать так, чтобы поступление в магистратуру не зависело от того, какой диплом имеет абитуриент. Главное – это его мотивация, интересы и потенциал. Поэтому власти предлагают использовать не только результаты ЕГЭ и вступительных экзаменов, но и портфолио, рекомендательные письма, собеседования и другие инструменты оценки. Он добавил, что Минобрнауки России готово поддержать те вузы, которые заинтересованы в развитии магистратуры. Он призвал всех заинтересованных сторон активно участвовать в обсуждении предложения о изменении статуса магистратуры. В качестве дополнения необходимо отметить, что магистратура – это вторая ступень высшего образования в России, которая длится два года и предполагает получение углубленных знаний по определенной специальности. По окончании магистратуры студенты получают диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «магистр».





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