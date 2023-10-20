пятница 20.10.2023 13:28:57 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

12:07, 20 октября 2023 года

Власти обсуждают новый статус магистратуры

Магистратура должна стать профессиональным образованием, а не продолжением бакалавриата


Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки России) заявило, что ведёт обсуждение вопроса об изменении статуса магистратуры в Российской Федерации. По словам заместителя министра Дмитрия Афанасьева, магистратура должна стать профессиональным образованием, а не продолжением бакалавриата. «С названием – специализированное высшее образование – она должна базовую ступень углублять и специализировать», – пояснил он. Так же Афанасьев отметил, что магистратура – это не просто вторая ступень высшего образования, а отдельный уровень профессионального образования, который должен быть ориентирован на рынок труда и потребности работодателей. Магистратура должна давать студентам глубокие и узкоспециализированные знания и навыки, которые позволят им решать сложные профессиональные задачи.

Для реализации этой идеи необходимо пересмотреть требования к программам магистратуры, а также критерии отбора и зачисления абитуриентов. По его словам, магистратура должна быть доступна не только для бакалавров, но и для специалистов и магистров других направлений.

Необходимо продумать, чтобы Магистратура стала интересна и привлекательна для разных категорий студентов. Для этого надо сделать так, чтобы поступление в магистратуру не зависело от того, какой диплом имеет абитуриент. Главное – это его мотивация, интересы и потенциал. Поэтому власти предлагают использовать не только результаты ЕГЭ и вступительных экзаменов, но и портфолио, рекомендательные письма, собеседования и другие инструменты оценки. Он добавил, что Минобрнауки России готово поддержать те вузы, которые заинтересованы в развитии магистратуры. Он призвал всех заинтересованных сторон активно участвовать в обсуждении предложения о изменении статуса магистратуры.

В качестве дополнения необходимо отметить, что магистратура – это вторая ступень высшего образования в России, которая длится два года и предполагает получение углубленных знаний по определенной специальности. По окончании магистратуры студенты получают диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «магистр».




Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.