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13:00, 20 октября 2023 года В Орле студентам рассказали про соцконтракт Встреча прошла в Орловском техникуме технологий и предпринимательства им. В.А. Русанова.



Фото: Правительство Орловской области

В Орловском техникуме технологий и предпринимательства им. В.А. Русанова прошла встреча со студентами, в рамках которой молодёжь узнала о всех соцконтракте.



Как сообщает пресс-служба администрации. орловцы давно поняли: соцконтракт — это действенная мера поддержки для граждан и путь выхода из трудной жизненной ситуации. На деньги от государства можно реализовать свою самую заветную мечту: построить бизнес с нуля, стать успешным предпринимателем или вывести своё дело на новый уровень. «И это вовсе не фантастика!» - на собственном опыте убедилось 420 горожан.





Александра Бахтина



