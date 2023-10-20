В Орле студентам рассказали про соцконтракт

Встреча прошла в Орловском техникуме технологий и предпринимательства им. В.А. Русанова.
Фото: Правительство Орловской области
В Орловском техникуме технологий и предпринимательства им. В.А. Русанова прошла встреча со студентами, в рамках которой молодёжь узнала о всех соцконтракте.
Как сообщает пресс-служба администрации. орловцы давно поняли: соцконтракт — это действенная мера поддержки для граждан и путь выхода из трудной жизненной ситуации. На деньги от государства можно реализовать свою самую заветную мечту: построить бизнес с нуля, стать успешным предпринимателем или вывести своё дело на новый уровень. «И это вовсе не фантастика!» - на собственном опыте убедилось 420 горожан.