В Орловской области продолжается капитальный ремонт улиц

В Малоархангельске благоустраивают улицу Советскую.

Фото: газета "Звезда"

В районном центре в соответствии с программой «Развитие, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Малоархангельского района на 2022-2026 годы» идет капитальный ремонт улицы Советской.





Как сообщает районная газета "Звезда", близок к завершению ремонт тротуара,со стороны парка Победы. Уже уложены плитка, бортовой камень, водоотводные лотки. Еще планируется провести капремонт тротуара на участке от улицы Ленина до входа на рынок.