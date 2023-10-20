Власти хотят ввести новые правила и штрафы для электросамокатчиков
Поправки в КоАП должны принять до 29 декабря 2023 года.
Фото: архив "Вести-Орел"
Они подразумевают ужесточение контроля за передвижением электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). План уже разработан и состоит из 27 пунктов.
Сейчас для водителей электросамокатов и других СИМ действует максимальный штраф в размере 1500 рублей. Пока неизвестно, какую сумму он составит в новой редакции правил.
Кроме того, в поправках будут уточняться понятия "СИМ", "электровелосипед", "мопед" и "мотоцикл", туда также добавят термин "лицо, использующее для передвижения СИМ" и термин "опережение пешехода". Пользователей СИМ также обяжут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.