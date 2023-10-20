Главная » Новости



11:30, 20 октября 2023 года Власти хотят ввести новые правила и штрафы для электросамокатчиков Поправки в КоАП должны принять до 29 декабря 2023 года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Они подразумевают ужесточение контроля за передвижением электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). План уже разработан и состоит из 27 пунктов.



Сейчас для водителей электросамокатов и других СИМ действует максимальный штраф в размере 1500 рублей. Пока неизвестно, какую сумму он составит в новой редакции правил.



Кроме того, в поправках будут уточняться понятия "СИМ", "электровелосипед", "мопед" и "мотоцикл", туда также добавят термин "лицо, использующее для передвижения СИМ" и термин "опережение пешехода". Пользователей СИМ также обяжут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние алкогольного опьянения.





Вести-Орёл



