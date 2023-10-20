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12:00, 20 октября 2023 года В Орле рассказали о состоянии животноводства в области Стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 119,7 тыс.





О состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе - сентябре 2023 года. На 1 октября 2023 года стадо крупного рогатого скота насчитывало 119,7 тыс. голов, в том числе коров – 33,3 тыс., свиней – 1161,1 тыс., овец – 2,3 тыс. и птицы – 1,9 млн голов.



За последние девять месяцев, на убой отправили 219,4 тыс. тонн скота. Как сообщает тг канал "телеграммы из Орла", объемы производства мяса выросли, свинины стало больше на 28,1%, а баранина 1,9%.





Александра Бахтина



