В Орле стартовал социально-патриотический автопробег "Дорогами Великой Победы"
Его участники посетят места боевой славы.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Автопробег проводится по инициативе Совета ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск Орловской области. В экипажах - ветераны боевых действий, военной службы, правоохранительных органов, участники миротворческих миссий и представители общественных организаций.
Цель мероприятия - увековечивание памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях за освобождение Орловщины. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, автопробег пройдет по территории Орловской и Курской областей.