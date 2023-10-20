В Орле заготовили больше миллиона тонн сахарной свеклы
В сутки перерабатывают более 20 тысяч тонн.
Рубеж в 1 миллион тонн пройден. Именно столько сахарной свеклы урожая этого года уже заготовлено сахарными заводами Орловщины. Переработкой в области занимаются 4 предприятия.
В сутки перерабатывают более 20 тысяч тонн. На сегодня всего переработали 892 тыс. тонны, а сахара из урожая свеклы этого года выработано 130 тысяч тонн. Также все 4 завода занимаются переработкой свеклы в гранулированный жом.