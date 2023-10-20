Орловцы доставили гуманитарный груз нашим минометчикам

В его формировании принял участие Ливенский район.
Фото: архив "Вести-Орел"
Ребятам передали дизельные генераторы, несколько буржуек с трубами, утеплитель и пленку для блиндажей, наборы ключей, шанцевый инструмент, зарядки для аккумуляторов, цепи и шины для бензопил, ручные лебедки, канистры, газовые горелки и баллончики, гвозди, скобы, саморезы, сверла, биты для шуруповерта, монтажную пену и наборы строительных перчаток.
- Привезли окопные свечи, маскировочные сети, плащ-палатки, коврики, теплые спальные мешки, сапоги (пенка) и термобелье. Также передали средства личной гигиены, влажные салфетки, лекарства, продукты и воду, - рассказал губернатор Андрей Клычков.