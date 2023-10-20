Орловчанки завоевали медали в кубке России по универсальному бою

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8:30, 20 октября 2023 года
Орловчанки завоевали медали в кубке России по универсальному боюВ соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 регионов страны.
Фото: "ProSport57"
В Воронеже прошли соревнования на кубок России по универсальному бою. Участие в турнире приняли порядка 200 спортсменов из 28 областей РФ.
Орловщину представляли воспитанники спортивной школы "Атлант". По итогам универсального боя Дарья Максимкина завоевала золото, Ольга Пурденко и Екатерина Колосова – бронзу.
Также наши спортсменки заняли третье место по итогам универсального боя лайт, сообщили в пресс-службе областного правительства. Девушки тренируются под руководством тренера Виктора Романова.
Сергей Силаев
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