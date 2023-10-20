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7:00, 20 октября 2023 года Почти 600 орловцев получили путевки в санатории в 2023 году Их предоставило отделение социального фонда по региону.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Правом на получение путевки на санаторно-курортное лечение могут воспользоваться федеральные льготники при наличии определенных медицинских показаний. Об этом напоминает отделение социального фонда России по Орловской области.



Поправить здоровье могут те орловцы, которые не отказались от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно. Обратиться за путевкой можно как лично через клиентскую службы отделения СФР или МФЦ, так и электронно – через портал Госуслуг.



– Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней, - сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



