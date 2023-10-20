Финансирование нацпроектов увеличилось в Орловской области
В этом помогла федеральная субсидия.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Об увеличении финансирования национальных проектов в Орловской области шла речь на совещании губернатора Андрея Клычкова с главами районов. На текущей неделе цифра увеличилась на 18 миллионов рублей благодаря федеральной субсидии по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
Глава региона Андрей Клычковсообщил, что кассовые расходы на нацпроектам составляют на данный момент 7,7 миллиарда рублей или 68% от предусмотренного объема. Темпы освоения средств в 2023 году на 6,5% выше, чем в прошлом.
За последнюю неделю было потрачено почти 200 миллионов рублей. Деньги пошли на приобретение оборудования для школ, оплату ремонтных и строительных работ в школах Болхова и Ливен, благоустройство проектов-победителей всероссийского конкурса в Малоархангельском, Колпнянском и Дмитровском районах и другие цели.