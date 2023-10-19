Строительство крытого футбольного манежа в Орле приближается к финалу
Работы проинспектировал губернатор.
В Орле приближается к концу строительство одного из главных объектов спортивной инфраструктуры – крытого футбольного манежа на стадионе Ленина. Внутри еще кипит работа – объект готовят к сдаче.
После открытия манежа, орловские футболисты смогут тренироваться при любой погоде. На спортивном объекте работает сейчас порядка 80 человек. Уложен газон, собраны ворота, установлены внутренние перегородки административного здания, закончено остекление окон и утепление стен, работает освещение и отопление.
Общая стоимость строительства превышает 617 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография". Срок сдачи объекта – конец ноября 2023 года.