Главная » Новости



20:30, 19 октября 2023 года Строительство крытого футбольного манежа в Орле приближается к финалу Работы проинспектировал губернатор.





В Орле приближается к концу строительство одного из главных объектов спортивной инфраструктуры – крытого футбольного манежа на стадионе Ленина. Внутри еще кипит работа – объект готовят к сдаче.



После открытия манежа, орловские футболисты смогут тренироваться при любой погоде. На спортивном объекте работает сейчас порядка 80 человек. Уложен газон, собраны ворота, установлены внутренние перегородки административного здания, закончено остекление окон и утепление стен, работает освещение и отопление.



Общая стоимость строительства превышает 617 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография". Срок сдачи объекта – конец ноября 2023 года.







Анастасия Дорохова



