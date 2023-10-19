Число пострадавших от клещей орловцев превысило 2,2 тысячи
Иксодовым боррелиозом заболели 52 человека.
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Сезон активности клещей продолжается в Орловской области. Всего от укусов во всех муниципалитетах Орловской области в больницы обратилось 2256 человек. Из них у 52 зарегистрирована болезнь Лайма.
По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Орловской области, клещевой энцефалит на территории региона не регистрируется. Ведомством организован мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей.
– При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если Вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии, - напомнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.