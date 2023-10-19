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18:30, 19 октября 2023 года В Орле стартовал "Технофест.57" Фестиваль детского технического творчества объединил более тысячи человек.





Мероприятие проходит в детском технопарке "Кванториум". Школьники, студенты и педагоги, интересующиеся IT-технологиями и техническим творчеством, собрались для того, чтобы продемонстрировать свои изобретения.



– Чего там только не было! Сортировщик мусора, собранный из конструктора Лего, луноход, способный собирать образцы лунного грунта, суперсовременная модель гоночного болида. Восхищен полетом мысли и умелыми руками детей, - рассказал спикер областного Совета Леонид Музалевский, посетивший "Технофест.57".



Он отметил, что наши дети создают прототипы и агрегаты, которые при должном подходе могут найти применение в разных областях. Огромную роль в этом поступательном развитии играют как раз подобные технопарки.



Фестиваль работает до 20 октября во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.





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